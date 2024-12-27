Ціна Elonia Trump (ELONIA)
Поточна ціна Elonia Trump (ELONIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.01M USD. Ціна ELONIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Elonia Trump:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.20K USD
- зміна ціни Elonia Trump протягом дня — +18.86%
- циркуляційна пропозиція – 68.29B USD
Отримуйте оновлення цін ELONIA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ELONIA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Elonia Trump до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Elonia Trump до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Elonia Trump до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Elonia Trump до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+18.86%
|30 днів
|$ 0
|-2.11%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Elonia Trump: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.76%
+18.86%
+121.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A fun community based token to honor the true First Lady of the USA Elonia Trump. Elonia Trump is a meme token based on the Solana blockchain. With the ticker $ELONIA and a supply of 69,420,000,000 tokens. $ELONIA was 100% fair launched on Raydium with 100% of the tokens being put into the liquidity pool. All initial liquidity has been burnt. Elonia Trump is a project which will go as far as it's community takes it. Elonia is community focused and community feedback is what steers the project.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ELONIA до AUD
A$--
|1 ELONIA до GBP
￡--
|1 ELONIA до EUR
€--
|1 ELONIA до USD
$--
|1 ELONIA до MYR
RM--
|1 ELONIA до TRY
₺--
|1 ELONIA до JPY
¥--
|1 ELONIA до RUB
₽--
|1 ELONIA до INR
₹--
|1 ELONIA до IDR
Rp--
|1 ELONIA до PHP
₱--
|1 ELONIA до EGP
￡E.--
|1 ELONIA до BRL
R$--
|1 ELONIA до CAD
C$--
|1 ELONIA до BDT
৳--
|1 ELONIA до NGN
₦--
|1 ELONIA до UAH
₴--
|1 ELONIA до VES
Bs--
|1 ELONIA до PKR
Rs--
|1 ELONIA до KZT
₸--
|1 ELONIA до THB
฿--
|1 ELONIA до TWD
NT$--
|1 ELONIA до CHF
Fr--
|1 ELONIA до HKD
HK$--
|1 ELONIA до MAD
.د.م--