Сьогоднішня ціна Elonia Trump (ELONIA)

Поточна ціна Elonia Trump (ELONIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.01M USD. Ціна ELONIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Elonia Trump:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.20K USD

- зміна ціни Elonia Trump протягом дня — +18.86%

- циркуляційна пропозиція – 68.29B USD

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