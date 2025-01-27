Сьогоднішня ціна Elon4AfD (ELON4AFD)

Поточна ціна Elon4AfD (ELON4AFD) сьогодні становить 0.03334129 USD з ринковою капіталізацією $ 33.34M USD. Ціна ELON4AFD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Elon4AfD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 312.29K USD

- зміна ціни Elon4AfD протягом дня — +3.70%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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