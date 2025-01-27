Ціна Elon4AfD (ELON4AFD)
Поточна ціна Elon4AfD (ELON4AFD) сьогодні становить 0.03334129 USD з ринковою капіталізацією $ 33.34M USD. Ціна ELON4AFD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Elon4AfD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 312.29K USD
- зміна ціни Elon4AfD протягом дня — +3.70%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Elon4AfD до USD становила $ +0.00119087.
За останні 30 днів зміна ціни Elon4AfD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Elon4AfD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Elon4AfD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00119087
|+3.70%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Elon4AfD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.59%
+3.70%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Elon4AfD is a memecoin that began as a fun, lighthearted project but has rapidly evolved into a powerful and growing movement. It symbolizes freedom of speech, innovation, and sovereignty, rallying a passionate community dedicated to creating change. Unlike typical memecoins, Elon4AfD combines humor with a purpose, uniting people who share values of liberty and progress. The project continues to attract international attention, driven by its active community, growing influence, and its mission to inspire positive change through crypto and beyond. 🚀🌍
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|1 ELON4AFD до GBP
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|1 ELON4AFD до EUR
€0.0316742255
|1 ELON4AFD до USD
$0.03334129
|1 ELON4AFD до MYR
RM0.1457014373
|1 ELON4AFD до TRY
₺1.1892838143
|1 ELON4AFD до JPY
¥5.1865710724
|1 ELON4AFD до RUB
₽3.274114678
|1 ELON4AFD до INR
₹2.8746860238
|1 ELON4AFD до IDR
Rp537.7626666487
|1 ELON4AFD до PHP
₱1.9457976844
|1 ELON4AFD до EGP
￡E.1.6817346676
|1 ELON4AFD до BRL
R$0.1970470239
|1 ELON4AFD до CAD
C$0.0476780447
|1 ELON4AFD до BDT
৳4.0583018188
|1 ELON4AFD до NGN
₦51.9333935427
|1 ELON4AFD до UAH
₴1.3946661607
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Bs1.86711224
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Rs9.2768805296
|1 ELON4AFD до KZT
₸17.2394474074
|1 ELON4AFD до THB
฿1.1226012343
|1 ELON4AFD до TWD
NT$1.0925940733
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Fr0.030007161
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HK$0.2597286491
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