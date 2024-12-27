Ціна Elon Xmas (XMAS)
Поточна ціна Elon Xmas (XMAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 77.87K USD. Ціна XMAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Elon Xmas:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 698.55 USD
- зміна ціни Elon Xmas протягом дня — -5.51%
- циркуляційна пропозиція – 700.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Elon Xmas до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Elon Xmas до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Elon Xmas до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Elon Xmas до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.51%
|30 днів
|$ 0
|-65.90%
|60 днів
|$ 0
|-25.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Elon Xmas: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.40%
-5.51%
-45.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Get ready for a sleigh ride with #Elon Xmas – THE NEXT BIG MEME COIN that's making waves in the crypto cosmos! We're here, holding our breath, waiting for Elonmusk to drop the magical word "Merry Xmas" and send our project to the moon! Tis the season to be merry and crypto-curious! Embrace the festive spirit with the Elon X mas Token, a sensational cryptocurrency born from the whimsical world of memes and the enchanting charisma of none other than Elon Musk himself. Picture this: It's Christmas Eve, and Elon Musk, the maestro of meme-worthy moments, tweets a holiday greeting that sends the crypto community into a festive frenzy. "Merry X-mas, Earthlings! Let the Jingle Elon Token spread joy and cheer across the blockchain galaxy. #MerryCryptomas #ToTheMoon
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