Сьогоднішня ціна Elon Xmas (XMAS)

Поточна ціна Elon Xmas (XMAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 77.87K USD. Ціна XMAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Elon Xmas:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 698.55 USD

- зміна ціни Elon Xmas протягом дня — -5.51%

- циркуляційна пропозиція – 700.00M USD

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