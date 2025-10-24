Актуальна ціна Elon Trump Fart сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ETF500 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ETF500 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Elon Trump Fart сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ETF500 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ETF500 на MEXC вже зараз.

Логотип Elon Trump Fart

Ціна Elon Trump Fart (ETF500)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ETF500 до USD:

$0,00019016
$0,00019016$0,00019016
+6,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Elon Trump Fart (ETF500) в реальному часі
Інформація щодо ціни Elon Trump Fart (ETF500) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,04275891
$ 0,04275891$ 0,04275891

$ 0
$ 0$ 0

+0,19%

+6,06%

-28,10%

-28,10%

Актуальна ціна Elon Trump Fart (ETF500) становить --. За останні 24 години ETF500 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ETF500 становить $ 0,04275891, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ETF500 змінився на +0,19% за останню годину, +6,06% за 24 години та на -28,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Elon Trump Fart (ETF500)

$ 190,14K
$ 190,14K$ 190,14K

--
----

$ 190,14K
$ 190,14K$ 190,14K

999,90M
999,90M 999,90M

999 901 131,12135
999 901 131,12135 999 901 131,12135

Поточна ринкова капіталізація Elon Trump Fart — $ 190,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ETF500 — 999,90M, зі загальною пропозицією 999901131.12135. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 190,14K.

Історія ціни Elon Trump Fart (ETF500) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Elon Trump Fart до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Elon Trump Fart до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Elon Trump Fart до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Elon Trump Fart до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+6,06%
30 днів$ 0-62,80%
60 днів$ 0-76,13%
90 днів$ 0--

Що таке Elon Trump Fart (ETF500)

The project is a derivative of Fartcoin. The Fartcoin deployer has deployed this token because the President at Bone Fide Wealth tweeted about "A client just called and asked me if there’s going to be a Fartcoin ETF this year." Since the Elon narrative is has been running this one has come to existence. The token is following different narratives like Fartcoin, SPX500 and other big memes following the Trump narrative.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Elon Trump Fart (ETF500)

Прогноз ціни Elon Trump Fart (USD)

Скільки коштуватиме Elon Trump Fart (ETF500) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Elon Trump Fart (ETF500) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Elon Trump Fart.

ETF500 до місцевих валют

Токеноміка Elon Trump Fart (ETF500)

Розуміння токеноміки Elon Trump Fart (ETF500) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ETF500 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Elon Trump Fart (ETF500)

Скільки сьогодні коштує Elon Trump Fart (ETF500)?
Актуальна ціна ETF500 у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ETF500 до USD?
Поточна ціна ETF500 до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Elon Trump Fart?
Ринкова капіталізація ETF500 — $ 190,14K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ETF500?
Циркуляційна пропозиція ETF500 — 999,90M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ETF500?
ETF500 досяг історичної максимальної ціни у 0,04275891 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ETF500?
Історична мінімальна ціна ETF500 становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі ETF500?
Актуальний обсяг торгівлі ETF500 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ETF500 цього року?
ETF500 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ETF500 для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:57:05 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Elon Trump Fart (ETF500)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.