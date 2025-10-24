Інформація щодо ціни Elon Trump Fart (ETF500) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,04275891$ 0,04275891 $ 0,04275891 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,19% Зміна ціни (1 дн.) +6,06% Зміна ціни (за 7 дн.) -28,10% Зміна ціни (за 7 дн.) -28,10%

Актуальна ціна Elon Trump Fart (ETF500) становить --. За останні 24 години ETF500 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ETF500 становить $ 0,04275891, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ETF500 змінився на +0,19% за останню годину, +6,06% за 24 години та на -28,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Elon Trump Fart (ETF500)

Ринкова капіталізація $ 190,14K$ 190,14K $ 190,14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 190,14K$ 190,14K $ 190,14K Циркуляційне постачання 999,90M 999,90M 999,90M Загальна пропозиція 999 901 131,12135 999 901 131,12135 999 901 131,12135

Поточна ринкова капіталізація Elon Trump Fart — $ 190,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ETF500 — 999,90M, зі загальною пропозицією 999901131.12135. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 190,14K.