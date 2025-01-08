Ціна Elon Trump (ET)
Поточна ціна Elon Trump (ET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 91.31K USD. Ціна ET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Elon Trump:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.88K USD
- зміна ціни Elon Trump протягом дня — -26.17%
- циркуляційна пропозиція – 2.10T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Elon Trump до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Elon Trump до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Elon Trump до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Elon Trump до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-26.17%
|30 днів
|$ 0
|-26.55%
|60 днів
|$ 0
|-49.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Elon Trump: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-26.17%
+4.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Elon Trump (ET) is a revolutionary meme coin that aims to unite the power of meme culture and the spirit of innovation under one banner. The project draws inspiration from the enigmatic figures of Elon Musk and Donald Trump, blending their influence and the meme-centric ethos into a cryptocurrency that is as engaging as it is powerful. With the vision of creating a meme coin that transcends the boundaries of traditional digital currencies, Elon Trump (ET) is poised to redefine the landscape of meme coins in the blockchain ecosystem.
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