Сьогоднішня ціна Elon Trump (ET)

Поточна ціна Elon Trump (ET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 91.31K USD. Ціна ET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Elon Trump:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.88K USD

- зміна ціни Elon Trump протягом дня — -26.17%

- циркуляційна пропозиція – 2.10T USD

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