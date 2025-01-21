Ціна Elon GOAT (EGT)
Поточна ціна Elon GOAT (EGT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EGT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Elon GOAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 232.57 USD
- зміна ціни Elon GOAT протягом дня — -3.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Elon GOAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Elon GOAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Elon GOAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Elon GOAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.09%
|30 днів
|$ 0
|-37.33%
|60 днів
|$ 0
|+84.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Elon GOAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-3.09%
+21.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Through building a biblical-sized monument in honor of one of the wealthiest, most powerful, and instantly recognizable man in the world, Elon Musk, Elon GOAT Token embarks on a cryptocurrency-fueled mission unlike anything else the space has ever experienced. Powered by an almost guaranteed underlying virality factor, alongside an immensely experienced team and world-famous designers, ElonGoat will construct and tour a real-life, quintessential monument that the cryptocurrency space deserves. When the Elon GOAT is completed, we’re towing it to Tesla and demanding that Elon claim his GOAT! The Elon GOAT Monument will serve as an anchor to the token and as a tribute to the world’s Crypto community!
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