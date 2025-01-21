Сьогоднішня ціна Elon GOAT (EGT)

Поточна ціна Elon GOAT (EGT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EGT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Elon GOAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 232.57 USD

- зміна ціни Elon GOAT протягом дня — -3.09%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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