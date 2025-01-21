Ціна ELON CAT FINANCE (ECAT)
Поточна ціна ELON CAT FINANCE (ECAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ECAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ELON CAT FINANCE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.14 USD
- зміна ціни ELON CAT FINANCE протягом дня — -4.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ELON CAT FINANCE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ELON CAT FINANCE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ELON CAT FINANCE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ELON CAT FINANCE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.41%
|30 днів
|$ 0
|-8.07%
|60 днів
|$ 0
|-53.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ELON CAT FINANCE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.06%
-4.41%
+2.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ELON CAT FINANCE is a memes token inspired by Elon Musk's love for felines! With innovative features including staking, a decentralized exchange (DEX), and a thriving NFT market, Elon Cat brings together the best of both worlds: cutting-edge technology and adorable cat charm. Token/NFT Staking - With staking on Elon Cat token, investors can actively participate in securing and validating transactions on the blockchain network. By locking up their tokens as stakes, users earn rewards in the form of additional Elon Cat token. Staking not only incentivizes holders to contribute to network security but also provides a passive income stream, making it an attractive feature for long-term investors. A Dex Exchange - Elon Cat's decentralized exchange (DEX) empowers users to trade cryptocurrencies directly from their wallets without the need for intermediaries. As a decentralized platform, Elon Cat's DEX offers increased security, privacy, and transparency, while allowing users to maintain full control over their funds. Traders can swap Elon Cat token and other tokens seamlessly, with minimal fees and no central authority overseeing transactions. A NFT Market & Games - Elon Cat's NFT market provides a platform for creators and collectors to mint, buy, and sell unique digital assets represented as non-fungible tokens (NFTs). From digital artwork and collectibles to virtual real estate and gaming items, the NFT market on Elon Cat Finance offers a diverse range of opportunities for creators to monetize their work and for collectors to own one-of-a-kind pieces. With blockchain technology ensuring authenticity and ownership, the NFT market on Elon Cat Finance fosters creativity, community, and value appreciation.
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