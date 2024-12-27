Ціна Elon ($ELON)
Поточна ціна Elon ($ELON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.73M USD. Ціна $ELON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Elon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 657.74K USD
- зміна ціни Elon протягом дня — -15.59%
- циркуляційна пропозиція – 685.22B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Elon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Elon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Elon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Elon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.59%
|30 днів
|$ 0
|-68.23%
|60 днів
|$ 0
|-66.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Elon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.87%
-15.59%
-40.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LEADING THE CRYPTO REVOLUTION The #1 ranked $ELON token in crypto, born on the ethereum network. Are you tired of pump-and-dump schemes? The $ELON token has been embraced by a community committed to creating value for genuine participants in the crypto space. Inspired by Elon Musk's achievements and ongoing contributions, the $ELON community is composed of individuals who admire and uphold his values, including his ability to not take himself too seriously and enjoy the fun in life. We have a CTO management team who are dedicated & loyal, who are focused on building a project grounded in ambition, integrity, and a strong sense of community.
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