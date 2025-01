Що таке Eloin ( ELOIN)

ELOIN is a decentralised finance (DeFi) and meme themed token empowering the creators. ELOIN plans to develop sustainability through meme, yield farming, gamify, NFTs, merch and come up with it's on launchpad named as LeoCorn. ELOIN launched on July 26, 2021.

