Токеноміка Elmo (ELMO) Дізнайтеся ключову інформацію про Elmo (ELMO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Elmo (ELMO) What is the project about? ELMOERC is all about providing a memecoin to the space that is deflationary through its burns. The max supply keeps decreasing which increases the strength of the liquidity pool (locked) and also increases the value per token. What makes your project unique? We burn to 0000 wallet, which is quite unique in the memespace. This results in a direct decrease of max supply on etherscan, and any other tracking websites. On top of that we are developing our own utility which soon will be launched so that our holders have usecase; staking, NFT platform, DAO platform. History of your project. ELMOERC was initially launched on the 2nd of May 2023 by a team of experienced memecoin developers. What’s next for your project? First of all we would love the be listed on Coingecko, so we can share this to our community and they can use Coingecko for price tracking and more. Next as mentioned is our Staking platform, NFT minting platform and DAO platform. With DAO platform we mean a platform where all decisions will be made by the holders, and community, not team. What can your token be used for? Trading, staking, voting and in the future much more. Офіційний вебсайт: https://www.elmoerc.io Купити ELMO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Elmo (ELMO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Elmo (ELMO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 445,43K $ 445,43K $ 445,43K Загальна пропозиція: $ 294,09M $ 294,09M $ 294,09M Циркуляційна пропозиція: $ 294,09M $ 294,09M $ 294,09M FDV (повністю розведена вартість): $ 445,43K $ 445,43K $ 445,43K Історичний максимум: $ 0,03034979 $ 0,03034979 $ 0,03034979 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00151563 $ 0,00151563 $ 0,00151563 Дізнайтеся більше про ціну Elmo (ELMO)

Токеноміка Elmo (ELMO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Elmo (ELMO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ELMO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ELMO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ELMO, досліджуйте ціну токена ELMO в реальному часі!

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