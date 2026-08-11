Сьогоднішня ціна ELLIE

Поточна ціна ELLIE (ELLIE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,29% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ELLIE до USD становить $ 0 за ELLIE.

ELLIE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 28 766, з циркуляційною пропозицією у 999,78M ELLIE. Протягом останніх 24 годин ELLIE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0033953, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ELLIE змінився на -- за останню годину та на -10,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ELLIE (ELLIE)

Ринкова капіталізація $ 28,77K$ 28,77K $ 28,77K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 28,77K$ 28,77K $ 28,77K Циркуляційне постачання 999,78M 999,78M 999,78M Загальна пропозиція 999 777 229,8256439 999 777 229,8256439 999 777 229,8256439

Поточна ринкова капіталізація ELLIE — $ 28,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ELLIE — 999,78M, зі загальною пропозицією 999777229.8256439. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,77K.