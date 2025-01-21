Ціна ELLERIUM (ELM)
Поточна ціна ELLERIUM (ELM) сьогодні становить 0.01334097 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ELM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ELLERIUM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.56 USD
- зміна ціни ELLERIUM протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ELLERIUM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ELLERIUM до USD становила $ -0.0008065723.
За останні 60 днів зміна ціни ELLERIUM до USD становила $ -0.0016112436.
За останні 90 днів зміна ціни ELLERIUM до USD становила $ -0.003655047055842704.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0008065723
|-6.04%
|60 днів
|$ -0.0016112436
|-12.07%
|90 днів
|$ -0.003655047055842704
|-21.50%
Останній аналіз цін ELLERIUM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-5.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ELLERIUM is a rare natural resource found within the world of Elleria, said to be the crystallized blessing of the Goddess, and is used as the main currency throughout the whole metaverse. $ELM can be used to summon heroes. Within the game, $ELM is used to strengthen heroes and create blessed equipment, allowing for player progression.
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