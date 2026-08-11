Сьогоднішня ціна Elk Finance

Поточна ціна Elk Finance (ELK) сьогодні становить $ 0,00802611, зі зміною 1,74% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ELK до USD становить $ 0,00802611 за ELK.

Elk Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 129 487, з циркуляційною пропозицією у 16,13M ELK. Протягом останніх 24 годин ELK торгувався між $ 0,00774371 (мінімум) та $ 0,00799862 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 6,03, тоді як історичний мінімум — $ 0,00738493.

У короткостроковій динаміці ELK змінився на +0,93% за останню годину та на -2,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 74,11.

Ринкова інформація щодо Elk Finance (ELK)

Ринкова капіталізація $ 129,49K$ 129,49K $ 129,49K Обсяг (за 24 год) $ 74,11$ 74,11 $ 74,11 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 340,48K$ 340,48K $ 340,48K Циркуляційне постачання 16,13M 16,13M 16,13M Загальна пропозиція 42 424 242,0 42 424 242,0 42 424 242,0

Поточна ринкова капіталізація Elk Finance — $ 129,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 74,11. Циркуляційна пропозиція ELK — 16,13M, зі загальною пропозицією 42424242.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 340,48K.