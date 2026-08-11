Сьогоднішня ціна Eliza

Поточна ціна Eliza (ELIZA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,32% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ELIZA до USD становить $ 0 за ELIZA.

Eliza наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 117 770, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M ELIZA. Протягом останніх 24 годин ELIZA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,165555, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ELIZA змінився на -0,08% за останню годину та на -1,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,59.

Ринкова інформація щодо Eliza (ELIZA)

Ринкова капіталізація $ 117,77K$ 117,77K $ 117,77K Обсяг (за 24 год) $ 5,59$ 5,59 $ 5,59 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 117,77K$ 117,77K $ 117,77K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 997 750,54 999 997 750,54 999 997 750,54

Поточна ринкова капіталізація Eliza — $ 117,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,59. Циркуляційна пропозиція ELIZA — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999997750.54. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 117,77K.