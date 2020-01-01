Токеноміка Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Elixir Staked deUSD (SDEUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Elixir Staked deUSD (SDEUSD) sdeUSD is the staked version of deUSD - a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. sdeUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral. Офіційний вебсайт: https://www.elixir.xyz/deusd Whitepaper: https://docs.elixir.xyz/deusd Купити SDEUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Elixir Staked deUSD (SDEUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 91.98M $ 91.98M $ 91.98M Загальна пропозиція: $ 87.93M $ 87.93M $ 87.93M Циркуляційна пропозиція: $ 87.93M $ 87.93M $ 87.93M FDV (повністю розведена вартість): $ 91.98M $ 91.98M $ 91.98M Історичний максимум: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Історичний мінімум: $ 0.593515 $ 0.593515 $ 0.593515 Поточна ціна: $ 1.046 $ 1.046 $ 1.046 Дізнайтеся більше про ціну Elixir Staked deUSD (SDEUSD)

Токеноміка Elixir Staked deUSD (SDEUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Elixir Staked deUSD (SDEUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SDEUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SDEUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SDEUSD, досліджуйте ціну токена SDEUSD в реальному часі!

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