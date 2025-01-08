Ціна Elixir Staked deUSD (SDEUSD)
Поточна ціна Elixir Staked deUSD (SDEUSD) сьогодні становить 0.958626 USD з ринковою капіталізацією $ 150.92M USD. Ціна SDEUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Elixir Staked deUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.31 USD
- зміна ціни Elixir Staked deUSD протягом дня — -2.59%
- циркуляційна пропозиція – 157.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Elixir Staked deUSD до USD становила $ -0.0255708635106789.
За останні 30 днів зміна ціни Elixir Staked deUSD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Elixir Staked deUSD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Elixir Staked deUSD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0255708635106789
|-2.59%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Elixir Staked deUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
-2.59%
-4.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Staked deUSD (sdeUSD) is the staked, yield-bearing version of deUSD. deUSD is DeFi’s only dollar serving as the rails for institutional assets to natively enter DeFi. Used exclusively by Securitize, it is the default currency bringing on-chain composability for BlackRock, Hamilton Lane, and others. sdeUSD is natively yield bearing, earning from a mixture of treasuries and funding yield. sdeUSD and deUSD are key components of the Elixir ecosystem and will serve as preferred collateral for orderbook exchanges.
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