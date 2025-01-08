Сьогоднішня ціна Elixir Staked deUSD (SDEUSD)

Поточна ціна Elixir Staked deUSD (SDEUSD) сьогодні становить 0.958626 USD з ринковою капіталізацією $ 150.92M USD. Ціна SDEUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Elixir Staked deUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.31 USD

- зміна ціни Elixir Staked deUSD протягом дня — -2.59%

- циркуляційна пропозиція – 157.95M USD

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