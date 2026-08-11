Сьогоднішня ціна Elisym

Поточна ціна Elisym (LSM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,47% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LSM до USD становить $ 0 за LSM.

Elisym наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 81 825, з циркуляційною пропозицією у 749,99M LSM. Протягом останніх 24 годин LSM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LSM змінився на +16,49% за останню годину та на +26,59% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,82K.

Ринкова інформація щодо Elisym (LSM)

Ринкова капіталізація $ 81,83K$ 81,83K $ 81,83K Обсяг (за 24 год) $ 3,82K$ 3,82K $ 3,82K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 109,10K$ 109,10K $ 109,10K Циркуляційне постачання 749,99M 749,99M 749,99M Загальна пропозиція 999 990 134,718825 999 990 134,718825 999 990 134,718825

Поточна ринкова капіталізація Elisym — $ 81,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,82K. Циркуляційна пропозиція LSM — 749,99M, зі загальною пропозицією 999990134.718825. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 109,10K.