Інформація щодо ціни Eli Lilly xStock (LLYX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 803,97 $ 803,97 $ 803,97 Мін. за 24 год $ 824,84 $ 824,84 $ 824,84 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 803,97$ 803,97 $ 803,97 Макс. за 24 год $ 824,84$ 824,84 $ 824,84 Рекордний максимум $ 868,14$ 868,14 $ 868,14 Найнижча ціна $ 624,79$ 624,79 $ 624,79 Зміна ціни (за 1 год) -0,11% Зміна ціни (1 дн.) +1,36% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,29% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,29%

Актуальна ціна Eli Lilly xStock (LLYX) становить $821,01. За останні 24 години LLYX торгувався між мінімумом у $ 803,97 і максимумом у $ 824,84, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LLYX становить $ 868,14, тоді як його історичний мінімум — $ 624,79.

Що стосується короткострокових результатів, то LLYX змінився на -0,11% за останню годину, +1,36% за 24 години та на +2,29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Eli Lilly xStock (LLYX)

Ринкова капіталізація $ 276,90K$ 276,90K $ 276,90K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,52M$ 17,52M $ 17,52M Циркуляційне постачання 337,27 337,27 337,27 Загальна пропозиція 21.342,925497754 21.342,925497754 21.342,925497754

Поточна ринкова капіталізація Eli Lilly xStock — $ 276,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LLYX — 337,27, зі загальною пропозицією 21342.925497754. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,52M.