Сьогоднішня ціна Elexium (EX)

Поточна ціна Elexium (EX) сьогодні становить 0.639385 USD з ринковою капіталізацією $ 2.27M USD. Ціна EX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Elexium:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.65K USD

- зміна ціни Elexium протягом дня — -10.75%

- циркуляційна пропозиція – 3.55M USD

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