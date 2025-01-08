Ціна Elexium (EX)
Поточна ціна Elexium (EX) сьогодні становить 0.639385 USD з ринковою капіталізацією $ 2.27M USD. Ціна EX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Elexium:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.65K USD
- зміна ціни Elexium протягом дня — -10.75%
- циркуляційна пропозиція – 3.55M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Elexium до USD становила $ -0.0770238409122526.
За останні 30 днів зміна ціни Elexium до USD становила $ -0.4077331930.
За останні 60 днів зміна ціни Elexium до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Elexium до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0770238409122526
|-10.75%
|30 днів
|$ -0.4077331930
|-63.76%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Elexium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.98%
-10.75%
-7.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Elexium is the first VE DEX on Alephium Blockchain. Aiming to be the top liquidity Arena for the Alephium Blockchain, the user centric emission model empowers "The People's Choice" and the Elexium Flywheel. Users can trade, stake, vote, earn and share in fees while exploring the Alephium Ecosystem. Dapps can bribe users to vote for their liquidity pools, and everybody can share in the process for deciding where rewards go. A decentralized manner of DEX emissions that empowers the users to have a stake in the future of the platform.
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