Ціна Elemental Story (PGT)
Поточна ціна Elemental Story (PGT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PGT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Elemental Story:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 610.21 USD
- зміна ціни Elemental Story протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Elemental Story до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Elemental Story до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Elemental Story до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Elemental Story до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-69.15%
|60 днів
|$ 0
|-92.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Elemental Story: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ELEMENTAL STORY WORLD is a Web3 competitive puzzle game with elements of GameFi.
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