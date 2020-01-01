Токеноміка Element 280 (ELMNT) Дізнайтеся ключову інформацію про Element 280 (ELMNT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Element 280 (ELMNT) Element 280 (AKA E280) is an NFT collection and token aimed to be a one stop shop for Titanx users. Not sure which projects to participate in? Don't have time to read every single whitepaper? Press the easy button! By holding the ELMNT token or NFT, it is like owning a piece of every project in the ecosystem. Element 280 (ELMNT) is an erc20 token bonded with all of the Titanx ecosystem tokens through LP's. ELMNT/DRAGONX, ELMNT/HLX, ELMNT/HYPER, etc. By being bonded with all of the ecosystem, the market value of ELMT is a leverage play of all ecosystem tokens combined (including TITANX itself). Офіційний вебсайт: https://element280.win/ Whitepaper: https://docs.helios-hlx.win/element280 Купити ELMNT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Element 280 (ELMNT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Element 280 (ELMNT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 176,00K $ 176,00K $ 176,00K Загальна пропозиція: $ 3,09T $ 3,09T $ 3,09T Циркуляційна пропозиція: $ 3,09T $ 3,09T $ 3,09T FDV (повністю розведена вартість): $ 176,00K $ 176,00K $ 176,00K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Element 280 (ELMNT)

Токеноміка Element 280 (ELMNT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Element 280 (ELMNT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ELMNT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ELMNT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ELMNT, досліджуйте ціну токена ELMNT в реальному часі!

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