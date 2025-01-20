Ціна Elefant (ELE)
Поточна ціна Elefant (ELE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ELE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Elefant:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.71 USD
- зміна ціни Elefant протягом дня — -5.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Elefant до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Elefant до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Elefant до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Elefant до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.00%
|30 днів
|$ 0
|-12.81%
|60 днів
|$ 0
|-56.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Elefant: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.87%
-5.00%
-2.43%
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