Токеноміка Electronic Gulden (EFL) Дізнайтеся ключову інформацію про Electronic Gulden (EFL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Electronic Gulden (EFL) The primary goal of e-Gulden is to position it as a solid and valuable currency in The Netherlands. The way to get there is to first educated the Dutch people to accepting the idea of cryptocurrency as money first, have them then invest a few euros in e-Gulden and by the time tens of thousands have done so, finally get merchants aboard. There is a pre-mine of 50% of the total amount of e-Gulden. Офіційний вебсайт: http://www.e-gulden.org/ Купити EFL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Electronic Gulden (EFL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Electronic Gulden (EFL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,41M $ 1,41M $ 1,41M Загальна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Циркуляційна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,41M $ 1,41M $ 1,41M Історичний максимум: $ 1,86 $ 1,86 $ 1,86 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,067324 $ 0,067324 $ 0,067324 Дізнайтеся більше про ціну Electronic Gulden (EFL)

Токеноміка Electronic Gulden (EFL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Electronic Gulden (EFL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EFL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EFL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EFL, досліджуйте ціну токена EFL в реальному часі!

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