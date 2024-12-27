Сьогоднішня ціна Electronic Gulden (EFL)

Поточна ціна Electronic Gulden (EFL) сьогодні становить 0.204649 USD з ринковою капіталізацією $ 4.31M USD. Ціна EFL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Electronic Gulden:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 164.62 USD

- зміна ціни Electronic Gulden протягом дня — -0.28%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

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