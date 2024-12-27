Ціна Electronic Gulden (EFL)
Поточна ціна Electronic Gulden (EFL) сьогодні становить 0.204649 USD з ринковою капіталізацією $ 4.31M USD. Ціна EFL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Electronic Gulden:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 164.62 USD
- зміна ціни Electronic Gulden протягом дня — -0.28%
- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Electronic Gulden до USD становила $ -0.0005756525331919.
За останні 30 днів зміна ціни Electronic Gulden до USD становила $ -0.0458161427.
За останні 60 днів зміна ціни Electronic Gulden до USD становила $ -0.0142785653.
За останні 90 днів зміна ціни Electronic Gulden до USD становила $ +0.02845636898131565.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0005756525331919
|-0.28%
|30 днів
|$ -0.0458161427
|-22.38%
|60 днів
|$ -0.0142785653
|-6.97%
|90 днів
|$ +0.02845636898131565
|+16.15%
Останній аналіз цін Electronic Gulden: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.96%
-0.28%
+2.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The primary goal of e-Gulden is to position it as a solid and valuable currency in The Netherlands. The way to get there is to first educated the Dutch people to accepting the idea of cryptocurrency as money first, have them then invest a few euros in e-Gulden and by the time tens of thousands have done so, finally get merchants aboard. There is a pre-mine of 50% of the total amount of e-Gulden.
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