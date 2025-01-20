Сьогоднішня ціна Electric Vehicle Zone (EVZ)

Поточна ціна Electric Vehicle Zone (EVZ) сьогодні становить 0.00447109 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EVZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Electric Vehicle Zone:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 610.19K USD

- зміна ціни Electric Vehicle Zone протягом дня — -3.26%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін EVZ до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EVZ.