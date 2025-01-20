Ціна Electric Vehicle Zone (EVZ)
Поточна ціна Electric Vehicle Zone (EVZ) сьогодні становить 0.00447109 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EVZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Electric Vehicle Zone:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 610.19K USD
- зміна ціни Electric Vehicle Zone протягом дня — -3.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Electric Vehicle Zone до USD становила $ -0.000150815307048844.
За останні 30 днів зміна ціни Electric Vehicle Zone до USD становила $ -0.0004555459.
За останні 60 днів зміна ціни Electric Vehicle Zone до USD становила $ -0.0002670336.
За останні 90 днів зміна ціни Electric Vehicle Zone до USD становила $ -0.000764265584220723.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000150815307048844
|-3.26%
|30 днів
|$ -0.0004555459
|-10.18%
|60 днів
|$ -0.0002670336
|-5.97%
|90 днів
|$ -0.000764265584220723
|-14.59%
Останній аналіз цін Electric Vehicle Zone: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-3.26%
-2.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EVZ(Electric Vehicle Zone/Zero carbon/Zed) is an Electric Vehicle Charge Sharing Infrastructure Platform that automatically connects chargers in idle time and electric vehicle users to provide mutual value and solve energy issues.
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