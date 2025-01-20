Ціна Electric Cash (ELCASH)
Поточна ціна Electric Cash (ELCASH) сьогодні становить 0.875034 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ELCASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Electric Cash:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.90K USD
- зміна ціни Electric Cash протягом дня — -0.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Electric Cash до USD становила $ -0.0020470335835934.
За останні 30 днів зміна ціни Electric Cash до USD становила $ +0.6318765769.
За останні 60 днів зміна ціни Electric Cash до USD становила $ +0.6277797552.
За останні 90 днів зміна ціни Electric Cash до USD становила $ +0.3694791493451759.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0020470335835934
|-0.23%
|30 днів
|$ +0.6318765769
|+72.21%
|60 днів
|$ +0.6277797552
|+71.74%
|90 днів
|$ +0.3694791493451759
|+73.08%
Останній аналіз цін Electric Cash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.27%
-0.23%
-5.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Electric Cash is a payment protocol designed to be accessible and lightweight, with a focus on reducing transaction fees. Fast and free transactions on a secure and decentralized network make ELCASH ideal for everyday payments. Why Electric Cash? * Cash-like - A medium of exchange to facilitate everyday payments. * Improved transactions - Fast and free transactions secured by the Proof-of-Work consensus and the second layer of blockchain. * Community influence - Community-driven governance system on a decentralized network. Electric Cash launched its mainnet on 20 December 2020 as a POW coin. Feel free to check all the updated data at https://explorer.electriccash.global/
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