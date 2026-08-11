Сьогоднішня ціна Elderglade

Поточна ціна Elderglade (ELDE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,47% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ELDE до USD становить $ 0 за ELDE.

Elderglade наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 559,07, з циркуляційною пропозицією у 212,06M ELDE. Протягом останніх 24 годин ELDE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,258907, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ELDE змінився на +0,05% за останню годину та на +7,62% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Elderglade (ELDE)

Ринкова капіталізація $ 15,56K$ 15,56K $ 15,56K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,71K$ 22,71K $ 22,71K Циркуляційне постачання 212,06M 212,06M 212,06M Загальна пропозиція 400 000 000,0 400 000 000,0 400 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Elderglade — $ 15,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ELDE — 212,06M, зі загальною пропозицією 400000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,71K.