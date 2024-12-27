Ціна Elawn Moosk (MOOSK)
Поточна ціна Elawn Moosk (MOOSK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 298.03K USD. Ціна MOOSK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Elawn Moosk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.83K USD
- зміна ціни Elawn Moosk протягом дня — -8.97%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Elawn Moosk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Elawn Moosk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Elawn Moosk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Elawn Moosk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.97%
|30 днів
|$ 0
|-69.37%
|60 днів
|$ 0
|-34.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Elawn Moosk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.41%
-8.97%
-9.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Moosk is the latest meme coin making waves on Solana. We are a community run project on a mission to Mars, paying tribute to the king of memes, Elon Musk. Join the movement.
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