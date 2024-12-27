Ціна Elastic Finance Token (EEFI)
Поточна ціна Elastic Finance Token (EEFI) сьогодні становить 213.79 USD з ринковою капіталізацією $ 12.69M USD. Ціна EEFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Elastic Finance Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.50K USD
- зміна ціни Elastic Finance Token протягом дня — -2.00%
- циркуляційна пропозиція – 59.37K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Elastic Finance Token до USD становила $ -4.3638412711671.
За останні 30 днів зміна ціни Elastic Finance Token до USD становила $ +83.4606870770.
За останні 60 днів зміна ціни Elastic Finance Token до USD становила $ -47.2052382010.
За останні 90 днів зміна ціни Elastic Finance Token до USD становила $ +83.52600593667183.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -4.3638412711671
|-2.00%
|30 днів
|$ +83.4606870770
|+39.04%
|60 днів
|$ -47.2052382010
|-22.08%
|90 днів
|$ +83.52600593667183
|+64.12%
Останній аналіз цін Elastic Finance Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.12%
-2.00%
+8.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Elastic Protocol is an ecosystem of unique yield strategies that help you earn yield, amplify, and stretch it across all market conditions. We take a different balanced approach to finding and creating yield opportunities in the ever changing crypto markets. Our strategies help users stay protected and hedged from volatility risks while having the ability to generate outsized returns in any market... The $EEFI token is key to all this.
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