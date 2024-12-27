Сьогоднішня ціна Elastic Finance Token (EEFI)

Поточна ціна Elastic Finance Token (EEFI) сьогодні становить 213.79 USD з ринковою капіталізацією $ 12.69M USD. Ціна EEFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Elastic Finance Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.50K USD

- зміна ціни Elastic Finance Token протягом дня — -2.00%

- циркуляційна пропозиція – 59.37K USD

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