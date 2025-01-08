Ціна El Wiwi (WIWI)
Поточна ціна El Wiwi (WIWI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WIWI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності El Wiwi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 105.52 USD
- зміна ціни El Wiwi протягом дня — -2.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни El Wiwi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни El Wiwi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни El Wiwi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни El Wiwi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.94%
|30 днів
|$ 0
|-6.34%
|60 днів
|$ 0
|-10.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін El Wiwi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.94%
+8.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
El Wiwi, also known as Mini Michi refers to a tiny clay sculpture of a cat. You’ve been blessed by El Wiwi, don’t ignore. $wiwi
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