Сьогоднішня ціна El Risitas (KEK)

Поточна ціна El Risitas (KEK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KEK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності El Risitas:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 218.14 USD

- зміна ціни El Risitas протягом дня — +0.30%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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