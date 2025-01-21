Ціна El Risitas (KEK)
Поточна ціна El Risitas (KEK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KEK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності El Risitas:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 218.14 USD
- зміна ціни El Risitas протягом дня — +0.30%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни El Risitas до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни El Risitas до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни El Risitas до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни El Risitas до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.30%
|30 днів
|$ 0
|-13.34%
|60 днів
|$ 0
|-49.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін El Risitas: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.30%
-2.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
El Risitas KEK, a memecoin inspired by the legendary El Risitas meme, which is Elons favourite meme, has taken the market by storm with its unique blend of humor, community spirit, and promising potential.
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