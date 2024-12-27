Ціна el gato (ELGATO)
Поточна ціна el gato (ELGATO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29M USD. Ціна ELGATO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності el gato:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.40K USD
- зміна ціни el gato протягом дня — +6.22%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
Отримуйте оновлення цін ELGATO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ELGATO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни el gato до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни el gato до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни el gato до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни el gato до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.22%
|30 днів
|$ 0
|-51.53%
|60 днів
|$ 0
|-42.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін el gato: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.46%
+6.22%
-6.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A cat with jordans
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ELGATO до AUD
A$--
|1 ELGATO до GBP
￡--
|1 ELGATO до EUR
€--
|1 ELGATO до USD
$--
|1 ELGATO до MYR
RM--
|1 ELGATO до TRY
₺--
|1 ELGATO до JPY
¥--
|1 ELGATO до RUB
₽--
|1 ELGATO до INR
₹--
|1 ELGATO до IDR
Rp--
|1 ELGATO до PHP
₱--
|1 ELGATO до EGP
￡E.--
|1 ELGATO до BRL
R$--
|1 ELGATO до CAD
C$--
|1 ELGATO до BDT
৳--
|1 ELGATO до NGN
₦--
|1 ELGATO до UAH
₴--
|1 ELGATO до VES
Bs--
|1 ELGATO до PKR
Rs--
|1 ELGATO до KZT
₸--
|1 ELGATO до THB
฿--
|1 ELGATO до TWD
NT$--
|1 ELGATO до CHF
Fr--
|1 ELGATO до HKD
HK$--
|1 ELGATO до MAD
.د.م--