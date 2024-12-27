Сьогоднішня ціна el gato (ELGATO)

Поточна ціна el gato (ELGATO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29M USD. Ціна ELGATO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності el gato:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.40K USD

- зміна ціни el gato протягом дня — +6.22%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

Отримуйте оновлення цін ELGATO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ELGATO.