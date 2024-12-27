Ціна El Dorito (DORITO)
Поточна ціна El Dorito (DORITO) сьогодні становить 0.066382 USD з ринковою капіталізацією $ 2.21M USD. Ціна DORITO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності El Dorito:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 552.02 USD
- зміна ціни El Dorito протягом дня — +1.56%
- циркуляційна пропозиція – 33.33M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни El Dorito до USD становила $ +0.00102122.
За останні 30 днів зміна ціни El Dorito до USD становила $ -0.0277656854.
За останні 60 днів зміна ціни El Dorito до USD становила $ -0.0249735722.
За останні 90 днів зміна ціни El Dorito до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00102122
|+1.56%
|30 днів
|$ -0.0277656854
|-41.82%
|60 днів
|$ -0.0249735722
|-37.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін El Dorito: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.20%
+1.56%
+14.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
El Dorito (previously El Dorado) is a crosschain trading and portfolio management platform that offers a swapping interface, a multichain yield aggregator, and an on/offramp. The El Dorito Country Club token, $DORITO serves as both a marketing meme and a membership currency permitting feeless use of all features on our platform. This membership model is the first of its kind, "Crypto Country Club." Membership requires owning 0.01% supply of $DORITO, 'The World's First Gold Chip Asset'
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