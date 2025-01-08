Ціна EL CHANGUITO (CHANGO)
Поточна ціна EL CHANGUITO (CHANGO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 60.45K USD. Ціна CHANGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EL CHANGUITO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.20 USD
- зміна ціни EL CHANGUITO протягом дня — -11.29%
- циркуляційна пропозиція – 979.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EL CHANGUITO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EL CHANGUITO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EL CHANGUITO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EL CHANGUITO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.29%
|30 днів
|$ 0
|-45.99%
|60 днів
|$ 0
|-80.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EL CHANGUITO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
-11.29%
+27.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This token is to celebrate the life and death of Changuito, a cartel monkey caught in the line of fire defending his brothers. We want to bring awareness to and celebrate his amazing and interesting existence. We will continue to fight for him by bringing awareness via memetics and memecoin trading! -------------------------------------------------------------------------------------------- EL CHANGUITO 2021 - 2022 DESCANSE EN PAZ 🥺😢 REST IN PEACE 😔🙏
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