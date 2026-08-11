Сьогоднішня ціна Ekstra AI

Поточна ціна Ekstra AI (XTRA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,84% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XTRA до USD становить $ 0 за XTRA.

Ekstra AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 132 316, з циркуляційною пропозицією у 848,21M XTRA. Протягом останніх 24 годин XTRA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00102544, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці XTRA змінився на -16,23% за останню годину та на -33,15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 13,94K.

Ринкова інформація щодо Ekstra AI (XTRA)

Ринкова капіталізація $ 132,32K$ 132,32K $ 132,32K Обсяг (за 24 год) $ 13,94K$ 13,94K $ 13,94K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 155,97K$ 155,97K $ 155,97K Циркуляційне постачання 848,21M 848,21M 848,21M Загальна пропозиція 999 837 177,352422 999 837 177,352422 999 837 177,352422

Поточна ринкова капіталізація Ekstra AI — $ 132,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 13,94K. Циркуляційна пропозиція XTRA — 848,21M, зі загальною пропозицією 999837177.352422. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 155,97K.