Сьогоднішня ціна Eitherway

Поточна ціна Eitherway (EITHER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EITHER до USD становить $ 0 за EITHER.

Eitherway наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 893,54, з циркуляційною пропозицією у 99,98M EITHER. Протягом останніх 24 годин EITHER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,386553, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці EITHER змінився на -0,08% за останню годину та на -9,94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 324,88.

Ринкова інформація щодо Eitherway (EITHER)

Ринкова капіталізація $ 15,89K$ 15,89K $ 15,89K Обсяг (за 24 год) $ 324,88$ 324,88 $ 324,88 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,89K$ 15,89K $ 15,89K Циркуляційне постачання 99,98M 99,98M 99,98M Загальна пропозиція 99 978 120,1529786 99 978 120,1529786 99 978 120,1529786

Поточна ринкова капіталізація Eitherway — $ 15,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 324,88. Циркуляційна пропозиція EITHER — 99,98M, зі загальною пропозицією 99978120.1529786. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,89K.