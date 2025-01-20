Ціна eIQT Token (EIQT)
Поточна ціна eIQT Token (EIQT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EIQT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності eIQT Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.18K USD
- зміна ціни eIQT Token протягом дня — +0.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни eIQT Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни eIQT Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни eIQT Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни eIQT Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.81%
|30 днів
|$ 0
|-55.06%
|60 днів
|$ 0
|-69.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін eIQT Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.00%
+0.81%
-16.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IQ Global is a project with two main products: IQ Staking and IQ Prediction. IQ Global has achieved certain success with these products, as evidenced by its high trading volume, good liquidity, and listings on CoinGecko and CoinMarketCap with the following links: https://coinmarketcap.com/currencies/iq-global/ https://www.coingecko.com/en/coins/iqt-token Currently, the IQ Global project aims to list the eIQT token for its new product. This is a significant step marking the success of the project.
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