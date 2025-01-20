Ціна EIOB (EIOB)
Поточна ціна EIOB (EIOB) сьогодні становить 18.56 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EIOB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EIOB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.79M USD
- зміна ціни EIOB протягом дня — +0.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EIOB до USD становила $ +0.086493.
За останні 30 днів зміна ціни EIOB до USD становила $ +0.2184270720.
За останні 60 днів зміна ціни EIOB до USD становила $ +5.7036067840.
За останні 90 днів зміна ціни EIOB до USD становила $ +8.56612140019093.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.086493
|+0.47%
|30 днів
|$ +0.2184270720
|+1.18%
|60 днів
|$ +5.7036067840
|+30.73%
|90 днів
|$ +8.56612140019093
|+85.71%
Останній аналіз цін EIOB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
+0.47%
-0.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EIOB aims to create a transparent, secure, and sustainable digital economy using blockchain, AI, and ICT technologies. The project's primary objective is to revolutionize finance and asset management by providing users with opportunities for new value creation while addressing key challenges in the blockchain industry. These challenges include high energy consumption, lack of transparency in supply chains, and the absence of a sustainable ecosystem. EIOB tackles these issues by employing a Proof of Authority (PoA) consensus method, promoting ESG (Environmental, Social, and Governance) principles, and aligning its ecosystem with the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs). Ultimately, EIOB seeks to foster a decentralized and inclusive global economy, ensuring equitable access to financial services.
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