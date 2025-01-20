Сьогоднішня ціна EIOB (EIOB)

Поточна ціна EIOB (EIOB) сьогодні становить 18.56 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EIOB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EIOB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.79M USD

- зміна ціни EIOB протягом дня — +0.47%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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