Токеноміка Einsteinium (EMC2) Дізнайтеся ключову інформацію про Einsteinium (EMC2), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Einsteinium (EMC2) Einsteinium (EMC2) is a new cryptocoin with the tagline "Cryptocurrency with Wormholes". The goal of Einsteinium is to help invest in the future and fund scientific researches. The Einsteinium Foundation is setup to help raise funds from the community to fund interesting scientific projects. Einsteinium claims no coins have been pre-mined since its inception. It is powered by the Kimoto Gravity Well to ensure fair difficulty adjustment to protect themself from heavy weight miners. In order to fund the Einsteinium Foundation, all mined blocks will make a compulsory 2.5% donation to the foundation fund. The community will then vote as to which scientific project should be funded. EMC2 coin has wallet for all major platform which includes Windows, Mac, and Android. Офіційний вебсайт: https://www.emc2.foundation/ Купити EMC2 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Einsteinium (EMC2) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Einsteinium (EMC2), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 230,92K $ 230,92K $ 230,92K Загальна пропозиція: $ 245,47M $ 245,47M $ 245,47M Циркуляційна пропозиція: $ 226,94M $ 226,94M $ 226,94M FDV (повністю розведена вартість): $ 249,77K $ 249,77K $ 249,77K Історичний максимум: $ 2,58 $ 2,58 $ 2,58 Історичний мінімум: $ 0,0000588 $ 0,0000588 $ 0,0000588 Поточна ціна: $ 0,00101754 $ 0,00101754 $ 0,00101754 Дізнайтеся більше про ціну Einsteinium (EMC2)

Токеноміка Einsteinium (EMC2): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Einsteinium (EMC2) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EMC2, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EMC2, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EMC2, досліджуйте ціну токена EMC2 в реальному часі!

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