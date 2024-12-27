Ціна Einsteinium (EMC2)
Поточна ціна Einsteinium (EMC2) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 222.55K USD. Ціна EMC2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Einsteinium:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.25 USD
- зміна ціни Einsteinium протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 226.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Einsteinium до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Einsteinium до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Einsteinium до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Einsteinium до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-48.53%
|60 днів
|$ 0
|+44.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Einsteinium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-49.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Einsteinium (EMC2) is a new cryptocoin with the tagline "Cryptocurrency with Wormholes". The goal of Einsteinium is to help invest in the future and fund scientific researches. The Einsteinium Foundation is setup to help raise funds from the community to fund interesting scientific projects. Einsteinium claims no coins have been pre-mined since its inception. It is powered by the Kimoto Gravity Well to ensure fair difficulty adjustment to protect themself from heavy weight miners. In order to fund the Einsteinium Foundation, all mined blocks will make a compulsory 2.5% donation to the foundation fund. The community will then vote as to which scientific project should be funded. EMC2 coin has wallet for all major platform which includes Windows, Mac, and Android.
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