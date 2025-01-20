Ціна Eigenpie swETH (MSWETH)
Поточна ціна Eigenpie swETH (MSWETH) сьогодні становить 2,798.65 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MSWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Eigenpie swETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.46K USD
- зміна ціни Eigenpie swETH протягом дня — -23.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eigenpie swETH до USD становила $ -848.229875971629.
За останні 30 днів зміна ціни Eigenpie swETH до USD становила $ -591.6751904250.
За останні 60 днів зміна ціни Eigenpie swETH до USD становила $ -472.5979503600.
За останні 90 днів зміна ціни Eigenpie swETH до USD становила $ -83.4044867429853.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -848.229875971629
|-23.25%
|30 днів
|$ -591.6751904250
|-21.14%
|60 днів
|$ -472.5979503600
|-16.88%
|90 днів
|$ -83.4044867429853
|-2.89%
Останній аналіз цін Eigenpie swETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.68%
-23.25%
-18.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Eigenpie is the first isolated liquid restaking platform for ETH LSTs, leveraging the infrastructure of EigenLayer and allowing LST holders to earn more. As a SubDAO created within the Magpie ecosystem, Eigenpie contributes to EigenLayer by enabling a process known as liquid restaking.
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