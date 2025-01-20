Сьогоднішня ціна Eigenpie swETH (MSWETH)

Поточна ціна Eigenpie swETH (MSWETH) сьогодні становить 2,798.65 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MSWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Eigenpie swETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.46K USD

- зміна ціни Eigenpie swETH протягом дня — -23.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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