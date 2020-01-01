Токеноміка Eigenpie mstETH (MSTETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Eigenpie mstETH (MSTETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Eigenpie mstETH (MSTETH) Eigenpie is the first isolated liquid restaking platform for ETH LSTs, leveraging the infrastructure of EigenLayer and allowing LST holders to earn more. As a SubDAO created within the Magpie ecosystem, Eigenpie contributes to EigenLayer by enabling a process known as liquid restaking. Офіційний вебсайт: https://www.eigenlayer.magpiexyz.io/restake Купити MSTETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Eigenpie mstETH (MSTETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Eigenpie mstETH (MSTETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 61,65K $ 61,65K $ 61,65K Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 130,28M $ 130,28M $ 130,28M Історичний максимум: $ 4 125,81 $ 4 125,81 $ 4 125,81 Історичний мінімум: $ 1 456,25 $ 1 456,25 $ 1 456,25 Поточна ціна: $ 2 113,31 $ 2 113,31 $ 2 113,31 Дізнайтеся більше про ціну Eigenpie mstETH (MSTETH)

Токеноміка Eigenpie mstETH (MSTETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Eigenpie mstETH (MSTETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MSTETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MSTETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MSTETH, досліджуйте ціну токена MSTETH в реальному часі!

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