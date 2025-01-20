Сьогоднішня ціна Eigenpie mstETH (MSTETH)

Поточна ціна Eigenpie mstETH (MSTETH) сьогодні становить 3,376.73 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MSTETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Eigenpie mstETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.42K USD

- зміна ціни Eigenpie mstETH протягом дня — +3.91%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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