Ціна Eigenpie mstETH (MSTETH)
Поточна ціна Eigenpie mstETH (MSTETH) сьогодні становить 3,376.73 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MSTETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Eigenpie mstETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.42K USD
- зміна ціни Eigenpie mstETH протягом дня — +3.91%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eigenpie mstETH до USD становила $ +126.93.
За останні 30 днів зміна ціни Eigenpie mstETH до USD становила $ -161.3621081450.
За останні 60 днів зміна ціни Eigenpie mstETH до USD становила $ +279.0880851920.
За останні 90 днів зміна ціни Eigenpie mstETH до USD становила $ +689.5378614565584.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +126.93
|+3.91%
|30 днів
|$ -161.3621081450
|-4.77%
|60 днів
|$ +279.0880851920
|+8.27%
|90 днів
|$ +689.5378614565584
|+25.66%
Останній аналіз цін Eigenpie mstETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.94%
+3.91%
+0.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Eigenpie is the first isolated liquid restaking platform for ETH LSTs, leveraging the infrastructure of EigenLayer and allowing LST holders to earn more. As a SubDAO created within the Magpie ecosystem, Eigenpie contributes to EigenLayer by enabling a process known as liquid restaking.
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