Сьогоднішня ціна EigenElephant (ELE)

Поточна ціна EigenElephant (ELE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 75.93K USD. Ціна ELE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EigenElephant:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 658.75 USD

- зміна ціни EigenElephant протягом дня — -11.93%

- циркуляційна пропозиція – 36.78B USD

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