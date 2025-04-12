Сьогоднішня ціна Eid Mubarak (EIDMUBARAK)

Поточна ціна Eid Mubarak (EIDMUBARAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.53K USD. Ціна EIDMUBARAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Eid Mubarak:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Eid Mubarak протягом дня — +18.14%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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