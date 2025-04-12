Ціна Eid Mubarak (EIDMUBARAK)
Поточна ціна Eid Mubarak (EIDMUBARAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.53K USD. Ціна EIDMUBARAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Eid Mubarak:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Eid Mubarak протягом дня — +18.14%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eid Mubarak до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Eid Mubarak до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Eid Mubarak до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Eid Mubarak до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+18.14%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Eid Mubarak: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
+18.14%
-23.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
#EidMubarak - A crypto meme launched on four, now taken over and developed by the community! Community-Driven The crypto meme launched on four platforms has now transitioned to community governance! "Mubarak" meaning "blessed" in Arabic, combines with "Eid" (festival) to form "Eid Mubarak" - the traditional Islamic festival greeting celebrating spiritual renewal. Decentralized Community Governance Cultural Preservation Initiative Charity-Focused Tokenomics
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