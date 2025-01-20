Ціна EHash (EHASH)
Поточна ціна EHash (EHASH) сьогодні становить 0.00748926 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EHASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EHash:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.68 USD
- зміна ціни EHash протягом дня — -0.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EHash до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EHash до USD становила $ -0.0004136527.
За останні 60 днів зміна ціни EHash до USD становила $ -0.0010934933.
За останні 90 днів зміна ціни EHash до USD становила $ -0.00116710370580102.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.04%
|30 днів
|$ -0.0004136527
|-5.52%
|60 днів
|$ -0.0010934933
|-14.60%
|90 днів
|$ -0.00116710370580102
|-13.48%
Останній аналіз цін EHash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-0.04%
+1.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EHash is the token that represents the mining power on Ethereum network. 1 EHash is strictly tethered to 0.01Mhash/s power.
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