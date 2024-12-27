Ціна Egypt Cat (SPHYNX)
Поточна ціна Egypt Cat (SPHYNX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 766.85K USD. Ціна SPHYNX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Egypt Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.32K USD
- зміна ціни Egypt Cat протягом дня — +1.88%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін SPHYNX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SPHYNX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Egypt Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Egypt Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Egypt Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Egypt Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.88%
|30 днів
|$ 0
|-17.48%
|60 днів
|$ 0
|-4.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Egypt Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
+1.88%
+4.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Long before humanity even existed, the land was ruled not by men but by creatures of immense power and wisdom. Among them, none were more feared than Sphynx, a being of royal blood and arcane might, whose dominion extended far beyond the vast desert. Sphynx’s power was unmatched—he commanded the elements, bent space, and—above all—could turn cats into undead and recruit them for his Undying Army. The ancient world thrived under his rule, but envy grew among his followers—particularly among the fluffy cats. A few millennia ago Led by their generals, the fluffy cats conspired to seal Sphynx away with powerful magic. Betrayed, he was confined in a sarcophagus for thousands of years. But now Sphynx has awakened, and his only desire is to destroy his enemies and restore his empire—and no one is safe from his cursed flames.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SPHYNX до AUD
A$--
|1 SPHYNX до GBP
￡--
|1 SPHYNX до EUR
€--
|1 SPHYNX до USD
$--
|1 SPHYNX до MYR
RM--
|1 SPHYNX до TRY
₺--
|1 SPHYNX до JPY
¥--
|1 SPHYNX до RUB
₽--
|1 SPHYNX до INR
₹--
|1 SPHYNX до IDR
Rp--
|1 SPHYNX до PHP
₱--
|1 SPHYNX до EGP
￡E.--
|1 SPHYNX до BRL
R$--
|1 SPHYNX до CAD
C$--
|1 SPHYNX до BDT
৳--
|1 SPHYNX до NGN
₦--
|1 SPHYNX до UAH
₴--
|1 SPHYNX до VES
Bs--
|1 SPHYNX до PKR
Rs--
|1 SPHYNX до KZT
₸--
|1 SPHYNX до THB
฿--
|1 SPHYNX до TWD
NT$--
|1 SPHYNX до CHF
Fr--
|1 SPHYNX до HKD
HK$--
|1 SPHYNX до MAD
.د.م--