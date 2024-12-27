Сьогоднішня ціна Egypt Cat (SPHYNX)

Поточна ціна Egypt Cat (SPHYNX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 766.85K USD. Ціна SPHYNX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Egypt Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.32K USD

- зміна ціни Egypt Cat протягом дня — +1.88%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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