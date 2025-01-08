Ціна EgonCoin (EGON)
Поточна ціна EgonCoin (EGON) сьогодні становить 0.0069849 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EGON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EgonCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.28K USD
- зміна ціни EgonCoin протягом дня — -5.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EgonCoin до USD становила $ -0.000414676743446552.
За останні 30 днів зміна ціни EgonCoin до USD становила $ -0.0007342666.
За останні 60 днів зміна ціни EgonCoin до USD становила $ +0.0006324275.
За останні 90 днів зміна ціни EgonCoin до USD становила $ -0.01187708302607664.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000414676743446552
|-5.60%
|30 днів
|$ -0.0007342666
|-10.51%
|60 днів
|$ +0.0006324275
|+9.05%
|90 днів
|$ -0.01187708302607664
|-62.96%
Останній аналіз цін EgonCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-5.60%
-14.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The EgonCoin project is a blockchain initiative that began in 2017, focused on providing decentralized financial services. It features a mainnet similar to Ethereum, offering speed and cost-effectiveness improvements. EgonCoin employs the Elevated Proof of Stake (EPoS) for enhanced security and scalability and supports decentralized applications (dApps). The ecosystem includes services like fund transfers, payment solutions, and supports NFTs, DAOs, and the Metaverse. The native EgonCoin Token facilitates transactions, DeFi services, and staking within the ecosystem. EgonWallet, a key component, is a self-custody wallet integral to EgonCoin's decentralized finance vision.
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