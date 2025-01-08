Ціна EgodCoin (EGOD)
Поточна ціна EgodCoin (EGOD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EGOD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EgodCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.54K USD
- зміна ціни EgodCoin протягом дня — -9.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EgodCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EgodCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EgodCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EgodCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.23%
|30 днів
|$ 0
|-15.74%
|60 днів
|$ 0
|+9.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EgodCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+13.11%
-9.23%
+0.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RIP Kabosu Doge is known as Egod Now
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