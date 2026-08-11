Сьогоднішня ціна EGL1

Поточна ціна EGL1 (EGL1) сьогодні становить $ 0,01477094, зі зміною 6,81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EGL1 до USD становить $ 0,01477094 за EGL1.

EGL1 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 173 693, з циркуляційною пропозицією у 957,46M EGL1. Протягом останніх 24 годин EGL1 торгувався між $ 0,01383174 (мінімум) та $ 0,01494436 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,122851, тоді як історичний мінімум — $ 0,01008437.

У короткостроковій динаміці EGL1 змінився на +0,35% за останню годину та на +26,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 369,98K.

Ринкова інформація щодо EGL1 (EGL1)

Ринкова капіталізація $ 14,17M$ 14,17M $ 14,17M Обсяг (за 24 год) $ 369,98K$ 369,98K $ 369,98K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,79M$ 14,79M $ 14,79M Циркуляційне постачання 957,46M 957,46M 957,46M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація EGL1 — $ 14,17M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 369,98K. Циркуляційна пропозиція EGL1 — 957,46M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,79M.